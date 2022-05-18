У Росії підпалили ще один військкомат

У ніч на 18 травня у російському Підмосков'ї спалахнула пожежа у Щолківському військовому комісаріаті. У соцмережах пишуть, що у будівлю кинули "коктейлі Молотова".

Джерело: російське прокремлівське видання "РБК", командування Московського гарнізону

Дослівно: "На даний час спалах ліквідовано пожежними розрахунками, що прибули на місце. Постраждалих немає".

Реклама:

Деталі: Про спробу підпалу лужнівського військкомату 18 травня повідомили російські telegram-канали.

За їхньою інформацією, невідомий кинув дві пляшки із запалювальною сумішшю в будівлю комісаріату, внаслідок чого постраждали два кабінети, зокрема архів.

Нагадаємо: Це вже не перший випадок, коли до військкоматів у різних містах РФ кидають коктейлі Молотова.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ВВС, з 24 лютого до 4 травня як мінімум у шести російських регіонах підпалювали військові комісаріати.

13 травня військкомат у російському Омську закидали коктейлями Молотова.