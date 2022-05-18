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В России подожгли еще один военкомат

Алена МазуренкоСреда, 18 мая 2022, 18:12
В России подожгли еще один военкомат
скриншот

В ночь на 18 мая в российском Подмосковье вспыхнул пожар в Щелковском военном комиссариате. В соцсетях пишут, что в здание бросили "коктейли Молотова".

Источник: российское прокремлевское издание "РБК", командование Московского гарнизона

Дословно: "В настоящее время возгорание ликвидировано прибывшими на место пожарными расчетами. Пострадавших нет".

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Детали: О попытке поджога щелковского военкомата 18 мая сообщили российские telegram-каналы.

По их информации, неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в здание комиссариата, в результате чего пострадали два кабинета, в том числе архив.

Напомним: Это уже не первый случай, когда в военкоматы в разных городах РФ бросают коктейли Молотова.

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Согласно данным ВВС, с 24 февраля по 4 мая как минимум в шести российских регионах поджигали военные комиссариаты.

13 мая военкомат в Омске забросали коктейлями Молотова.

Темы: Росcияпожар
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