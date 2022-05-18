ЗСУ провели наступ і звільнили ще трохи Харківщини – зведення Генштабу

Підрозділи Збройних сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Дементіївка на Харківщині.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 18 травня

Дослівно: "На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської та Воронезької областей, окупанти продовжують підтримувати у готовності до застосування підрозділи зі складу 32-ї дивізії протиповітряної оборони 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони військово-космічних сил збройних сил РФ"

Деталі: На Донбасі окупаційні війська продовжували здійснювати вогневий вплив на позиції ЗСУ по всій лінії фронту та в глибині оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

На Слов’янському напрямку за підтримки артилерії російські війська вели бойові дії поблизу Довгенького, але, зазнавши втрат, відступили.

ВІДЕО ДНЯ

На Донецькому напрямку противник обстріляв українські позиції з усіх видів озброєння, включно з авіацією.

На Лиманському напрямку окупанти намаються закріпитись на раніше зайнятих рубежах. Противник використовував авіацію для завдання ударів по цивільних об’єктах в районах населених пунктів Тошківка, Золоте, Авдіївка, Володимирівка та Водяне.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог здійснив штурмові дії в районі населеного пункту Нижнє, успіху не має.

На Бахмутському напрямку противник веде наступальні дії, намагається покращити тактичне положення. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Катеринівка, успіху не має.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Новоселівка, зазнав втрат, відступив. Штурмові дії російських окупантів поблизу населених пунктів Новобахмутівка та Веселе були безуспішними.

На Курахівському напрямку противник вів наступ в районі населеного пункту Побєда, успіху не має.

У напрямку Запоріжжя окупанти активних бойових дій не проводили. Проте впродовж доби обстрілювали з мінометів та артилерії житлову забудову й цивільну інфраструктуру Новоандріївки, Кам’янського, Оріхова, Ольгівського і Полтавки.

На лінії фронту в Миколаївській і Херсонській областях ворог обстріляв населені пункти Лупареве, Посад-Покровське, Висунськ, Осокорівка та Нововоронцовка. Також російські війська продовжили заходи з інженерного облаштування позицій. У повітряній розвідці росіяни застосовують БПЛА "Орлан-10".

На північному кордоні України з Білоруссю українська розвідка продовжує фіксувати проведення заходів із прикриття кордону з боку білоруських військ. У рамках другого етапу перевірки боєздатності військ до 21 травня, білоруська армія здійснює маневри, відпрацьовує зведення понтонних переправ для форсування річкових перешкод і перевіряє сили й засоби протиповітряної оборони.

На Чернігівщині росіяни обстріляли з артилерії й мінометів прикордонне село Янжулівку, а на Сумщині – село Прогрес.

У прикордонних районах Брянської і Курської областей російські окупанти продовжували зводити вогневі позиції та захисні споруди. Також ворог здійснював повітряну розвідку безпілотниками для виявлення розташування українських підрозділів, артилерії та маршрутів висування.

Крім того, українська розвідка фіксує, що російські підрозділи, розташовані в Курській області, поповнюють запаси матеріально-технічних засобів та боєприпасів.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, 16 і 17 травня в окупованих Луганську і Ровеньках родичі чоловіків, яких примусово мобілізували до формувань так званої "ЛНР" вийшли на стихійні акції протесту. Основна вимога – повернути мобілізованих чоловіків додому.

Що було раніше: Станом на 18 травня, російські війська втратили вже більше 28 300 військових у бойових діях проти ЗСУ.