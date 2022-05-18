ВСУ провели наступление и освободили еще немного Харьковской области – сводка Генштаба

Подразделения Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Дементиевка Харьковской области.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 18 мая

Дословно: "На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на удержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

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По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Терновая, боевые действия продолжаются.

На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской и Воронежской областей, оккупанты продолжают поддерживать в готовности к применению подразделения из состава 32-й дивизии противовоздушной обороны 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны военно-космических сил вооруженных сил РФ".

Детали: На Донбассе оккупационные войска продолжали проводить огневое давление на позиции ВСУ по всей линии фронта и в глубину обороны украинских войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении.

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На Славянском направлении при поддержке артиллерии российские войска вели боевые действия вблизи Довгенького, но, понеся потери, отступили.

На Донецком направлении противник обстрелял украинские позиции со всего спектра вооружения, включая авиацию.

На Лиманском направлении оккупанты намерены закрепиться на ранее занятых рубежах. Противник использовал авиацию для нанесения ударов по гражданским объектам в районах населенных пунктов Тошковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка и Водяное.

На Северодонецком направлении враг совершил штурмовые действия в районе населенного пункта Нижнее, удачи не имеет.

На Бахмутском направлении противник ведет наступательные действия, пытается улучшить тактическое положение. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Катериновка, успеха не имеет.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовка, понес потери и отступил. Штурмовые действия российских оккупантов вблизи населенных пунктов Новобахмутовка и Веселое были безуспешными.

На Кураховском направлении противник вел наступление в районе населенного пункта Победа, успеха не имеет.

В направлении Запорожья оккупанты активных боевых действий не проводили. Однако за сутки обстреливали из минометов и артиллерии жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Новоандреевки, Каменского, Орехова, Ольговского и Полтавки.

На линии фронта в Николаевской и Херсонской областях враг обстрелял населенные пункты Лупарево, Посад-Покровское, Висунск, Осокоровку и Нововоронцовку. Также российские войска продолжили меры по инженерному обустройству позиций. Для воздушной разведки россияне используют БПЛА "Орлан-10".

На северной границе Украины с Беларусью украинская разведка продолжает фиксировать проведение мероприятий по прикрытию границы со стороны белорусских войск. В рамках второго этапа проверки боеспособности войск до 21 мая белорусская армия совершает маневры, отрабатывает возведение понтонных переправ для форсирования речных препятствий и проверяет силы и средства противовоздушной обороны.

В Черниговской области россияне обстреляли из артиллерии и минометов пограничное село Янжуловку, а в Сумской – село Прогресс.

В приграничных районах Брянской и Курской областей российские оккупанты продолжали сооружать огневые позиции и защитные сооружения. Также враг осуществлял воздушную разведку беспилотниками для обнаружения расположения украинских подразделений, артиллерии и маршрутов выдвижения.

Кроме того, украинская разведка фиксирует, что российские подразделения в Курской области пополняют запасы материально-технических средств и боеприпасов.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, 16 и 17 мая в оккупированном Луганске и Ровеньках родственники мужчин, которых принудительно мобилизовали в формирования так называемой "ЛНР", вышли на стихийные акции протеста. Основное требование – вернуть мобилизованных мужчин домой.

Что было раньше: По состоянию на 18 мая российские войска потеряли уже более 28 300 военных в боевых действиях против ВСУ.