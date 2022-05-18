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У Києві може бути задимлення через пожежу лісів довкола Чорнобиля

Денис КарловськийСереда, 18 травня 2022, 19:39
пожежник гасить пожежу лісів у зоні відчуження чаес. фото: державне агентство з управління зоною відчуження в чорнобилі

Київська місцева влада попереджає, що в столиці може бути задимлення через пожежу в лісових масивах у Чорнобильській зоні відчуження.

Джерело: Київська міська державна адміністрація, Державне агентство з управління зоною відчуження

Дослівно КМДА: "Можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва як від пожеж у зоні відчуження, так і від пожеж біля Іванкова та с. Страхолісся за межами зони відчуження.

Гасіння ускладнене вітром, обмеженими технічними ресурсами через наслідки окупації – викраденням та знищенням великої кількості техніки і пального, а також загрозою вибухів мін".

Деталі: Радіаційний фон у столиці перебуває в межах контрольних рівнів.

Станом на 17:00 якість повітря на правому і лівому берегах Києва була в межах норми. Загрозливого збільшення забруднювальних частинок у повітрі не виявлено.

Пожежа охопила площу більше 1 500 гектарів. 

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Міська влада столиці закликала киян не перебувати в разі задимлення на вулиці та зачинити вікна вдома. 

Фахівці також радять проводити вологе прибирання та поставити ємності з водою, аби підвищити вологість повітря. Усім дорослим варто вживати 2-3 літри води щодоби в разі задимлення.

У разі появи кашлю чи задишки, необхідно звернутися до лікаря.

Що було ранішеУночі 18 травня ліси біля села Страхолісся охопила пожежа. Рятувальники врятували мешканку села й локалізували пожежу на плоіщ 45 га.

Теми: КиївпожежаЧорнобильКМДА
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