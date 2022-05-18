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В Киеве может быть задымление из-за пожара лесов вокруг Чернобыля

Денис КарловскийСреда, 18 мая 2022, 19:39

Киевские местные власти предупреждают, что в столице может быть задымление из-за пожара в лесных массивах в Чернобыльской зоне отчуждения.

Источник: Киевская городская государственная администрация, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения

Дословно КГГА: "Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева как от пожаров в зоне отчуждения, так и от пожаров возле Иванкова и с. Страхолесья за пределами зоны отчуждения.

Тушение осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами из-за последствий оккупации – похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин".

Детали: Радиационный фон столицы находится в пределах контрольных уровней.

По состоянию на 17:00 качество воздуха на правом и левом берегах Киева было в пределах нормы. Угрожающего увеличения загрязняющих частиц в воздухе не обнаружено.

Пожар охватил площадь более 1500 гектаров.

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Городские власти столицы призвали киевлян не находиться в случае задымления на улице и закрыть окна дома.

Специалисты также советуют проводить влажную уборку и поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха. Всем взрослым следует употреблять 2-3 литра воды ежесуточно в случае задымления.

В случае появления кашля или одышки необходимо обратиться к врачу.

Что было раньше: Ночью 18 мая возле села Страхолесье начался пожар в лесових массивах. Спасатели спасли жительницу села и локализовали пожар на площади 45 га.

Темы: КиевпожарЧернобыльКГГА
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