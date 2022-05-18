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Донеччина: у Бахмуті 5 загиблих від авіаудару, в тому числі 2-річна дитина

Катерина ТищенкоСереда, 18 травня 2022, 20:27
Донеччина: у Бахмуті 5 загиблих від авіаудару, в тому числі 2-річна дитина
Будинок у Бахмуті після авіаудару РФ 17 травня, фото ДСНС

Внаслідок авіаудару РФ по Бахмуту Донецької області 17 травня загинуло 5 цивільних осіб, в тому числі дворічна дитина, 4 мешканців дістали поранень.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "Наразі збільшилась кількість жертв обстрілу окупантами багатоквартирного будинку у м. Бахмут. В результаті розбору завалів рятувальники виявили тіла 35-річної жінки та 2-річної дитини.

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На даний час загальна кількість загиблих становить 5 осіб, поранених – 4".

Деталі: 17 травня в результаті авіаудару збройних сил РФ по м. Бахмут один із снарядів влучив у житловий будинок, внаслідок чого зруйновано будівельні конструкції на 5 поверхах.

Окрім згаданих жінки та дитини, тіла яких вилучили з-під завалів, загинули двоє чоловіків 43 та 44 років та 75-річна жінка. Ще четверо осіб, у тому числі троє дітей віком 9, 12 та 17 років зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше повідомлялося про одного загиблого і поранену дитину внаслідок обстрілу Бахмута у вівторок.  

Теми: Донецька областьвійнадіти
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