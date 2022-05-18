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Донецкая область: в Бахмуте 5 погибших от авиаудара, в том числе 2-летний ребенок

Катерина ТищенкоСреда, 18 мая 2022, 20:27
Донецкая область: в Бахмуте 5 погибших от авиаудара, в том числе 2-летний ребенок
Дом в Бахмуте после авиаудара РФ 17 мая, фото ГСЧС

В результате авиаудара РФ по Бахмуту Донецкой области 17 мая погибли 5 гражданских лиц, в том числе двухлетний ребенок, 4 жителя получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "В настоящее время увеличилось количество жертв обстрела оккупантами многоквартирного дома в г. Бахмут. В результате разбора завалов спасатели обнаружили тела 35-летней женщины и 2-летнего ребенка.

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В настоящее время общее число погибших составляет 5 человек, раненых – 4".

Детали: 17 мая в результате авиаудара вооруженных сил РФ по г. Бахмут один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего разрушены строительные конструкции на 5 этажах.

Кроме упомянутых женщины и ребенка, тела которых были изъяты из-под завалов, погибли двое мужчин 43 и 44 лет и 75-летняя женщина. Еще четверо человек, в том числе трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет получили ранения различной степени тяжести.

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Что предшествовало: Ранее сообщалось об одном погибшем человеке и одном раненом ребенке в результате обстрела Бахмута.

Темы: Донецкая областьвойнадети
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