Кулеба пояснив, що Україна вважатиме перемогою у війні проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що підсумком війни для України має стати визволення окупованих територій та виплата відшкодувань Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю нідерландському сайту NRC, переклад якого публікує "Європейська правда".

"Перемога – це визволення окупованих територій, включно з Кримом і Донбасом. Виплата репарацій. Засудження воєнних злочинців і тих, хто вчинив злочини проти людяності. Закріплення місця України в європейській інтеграції. Це чотири елементи, які для мене є невід'ємними складовими перемоги", - сказав Кулеба.

Він додав, що кожна війна закінчується дипломатією і в будь-якому разі будуть переговори з Росією

"Нам доведеться подолати багато емоцій після всіх злочинів, скоєних Росією, але якщо є шанс покласти край війні і звільнити окуповані території, ми готові сідати з росіянами за стіл переговорів", - сказав міністр.

Нагадаємо, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив, що направив в Україну групу з 42 слідчих, судових експертів і допоміжного персоналу для розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людства.

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