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Кулеба объяснил, что Украина будет считать победой в войне против России

"Европейская правда"Среда, 18 мая 2022, 21:58

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что итогом войны для Украины должно стать освобождение оккупированных территорий и выплата возмещений Россией.

Об этом он сказал в интервью нидерландскому сайту NRC, перевод которого публикует "Европейская правда".

"Победа – это освобождение оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Выплата репараций. Осуждение военных преступников и совершивших преступления против человечности. Закрепление места Украины в европейской интеграции. Это четыре элемента, которые для меня являются неотъемлемыми составляющими победы", – сказал Кулеба.

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Он добавил, что каждая война заканчивается дипломатией, и в любом случае будут переговоры с Россией.

"Нам придется преодолеть много эмоций после всех преступлений, совершенных Россией, но если есть шанс покончить с войной и освободить оккупированные территории, мы готовы садиться с россиянами за стол переговоров", - сказал министр.

Напомним, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан направил в Украину группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования военных преступлений и преступлений против человечества.

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Темы: Кулеба ДмитрийРосcиявойна
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