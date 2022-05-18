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Пропагандисти РФ взяли паузу: не знають, як реагувати на поразки

Альона Мазуренко Середа, 18 травня 2022, 22:03
Пропагандисти РФ взяли паузу: не знають, як реагувати на поразки
пропагандист СОЛОВЙОВ. ФОТО INFOREACTOR.RU

Центр протидії дезінформації повідомляє, що російські пропагандисти взяли "оперативну паузу" для перебудови стратегії ведення інформаційної війни проти України.

Джерело: Центр протидії дезінформації 

Деталі: Відзначається, що за кілька тижнів в Україні відбулося одразу кілька ключових подій:

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  • зупинка наступу ворога майже за усіма напрямками;
  • надання Україні важкого озброєння;
  • евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі".

Повідомляється, що всі ці фактори не сприяють окупантам у загарбанні українських територій, а російська пропаганда вимушена щоденно спілкуватись з аудиторією, яка і надалі чекає "перемог".

Дослівно: "Розуміючи, що на фоні воєнних невдач медійні історії про "біолабораторії" та "радіоактивний попіл" перестають працювати, пропагандистські медіа почали перебудовувати стратегію та готувати росіян до "неочікуваних підсумків": поразки у війні та капітуляції.

Аргументом на користь цього є медійне затишшя у прокремлівських ЗМІ та капітуляційна риторика їх експертів".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • За даними української розвідки, режим Володимира Путіна наказав ЗМІ у пропаганді акцентувати увагу росіян на "протистоянні армії РФ усім країнам Євросоюзу та НАТО".
  • Російські пропагандисти поряд із військовими та чиновниками потрапили до списку санкцій ЄС. У декого з них є нерухомість у Європі. 

Теми: Росіяпропаганда
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