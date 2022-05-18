Пропагандисти РФ взяли паузу: не знають, як реагувати на поразки

Центр протидії дезінформації повідомляє, що російські пропагандисти взяли "оперативну паузу" для перебудови стратегії ведення інформаційної війни проти України.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Деталі: Відзначається, що за кілька тижнів в Україні відбулося одразу кілька ключових подій:

зупинка наступу ворога майже за усіма напрямками;

надання Україні важкого озброєння;

евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі".

Повідомляється, що всі ці фактори не сприяють окупантам у загарбанні українських територій, а російська пропаганда вимушена щоденно спілкуватись з аудиторією, яка і надалі чекає "перемог".

Дослівно: "Розуміючи, що на фоні воєнних невдач медійні історії про "біолабораторії" та "радіоактивний попіл" перестають працювати, пропагандистські медіа почали перебудовувати стратегію та готувати росіян до "неочікуваних підсумків": поразки у війні та капітуляції.

Аргументом на користь цього є медійне затишшя у прокремлівських ЗМІ та капітуляційна риторика їх експертів".

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