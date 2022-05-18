Пропагандисты РФ взяли паузу: не знают, как реагировать на поражения

Центр противодействия дезинформации сообщает, что российские пропагандисты взяли "оперативную паузу" для перестройки стратегии ведения информационной войны против Украины.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Детали: Отмечается, что через несколько недель в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:

остановка наступления врага почти по всем направлениям;

предоставление Украине тяжелого вооружения;

эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали".

Сообщается, что все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий, а российская пропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая и дальше ждет "побед".

Дословно: "Понимая, что на фоне военных неудач медийные истории о "биолабораториях" и "радиоактивном пепле" перестают работать, пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к "неожиданным итогам": поражению в войне и капитуляции".

Аргументом в пользу этого является медийное затишье у прокремлевских СМИ и капитуляционная риторика их экспертов".

Напомним:

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