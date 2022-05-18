Пропагандисты РФ взяли паузу: не знают, как реагировать на поражения
Центр противодействия дезинформации сообщает, что российские пропагандисты взяли "оперативную паузу" для перестройки стратегии ведения информационной войны против Украины.
Источник: Центр противодействия дезинформации
Детали: Отмечается, что через несколько недель в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:
- остановка наступления врага почти по всем направлениям;
- предоставление Украине тяжелого вооружения;
- эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали".
Сообщается, что все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий, а российская пропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая и дальше ждет "побед".
Дословно: "Понимая, что на фоне военных неудач медийные истории о "биолабораториях" и "радиоактивном пепле" перестают работать, пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к "неожиданным итогам": поражению в войне и капитуляции".
Аргументом в пользу этого является медийное затишье у прокремлевских СМИ и капитуляционная риторика их экспертов".
Напомним:
- По данным украинской разведки, режим Владимира Путина отдал приказ СМИ в пропаганде акцентировать внимание россиян на "противостоянии армии РФ всем странам Евросоюза и НАТО".
- Российские пропагандисты наряду с военными и чиновниками попали в санкционный список ЕС. У некоторых из них есть недвижимость в Европе.