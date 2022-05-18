На Херсонщині окупанти обстріляли колону людей: є загиблі та поранені
Середа, 18 травня 2022, 22:42
У районі села Давидів Брід на Херсонщині російські війська обстріляли з "Градів" мирну колону людей, внаслідок чого 3 людей загинуло, 6 поранено.
Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram
Дослівно: "Отримано дані про черговий варварський обстріл окупантами мирної колони з людьми в районі села Давидів Брід у Херсонській області. Орки били з "Градів".
Щонайменше троє людей загинули, ще шестеро отримали поранення, зокрема вкрай тяжкі. Лікарі борються за їхнє життя у наших лікарнях.
Прокуратурою відкрито справу за фактом порушення законів війни, об'єднаних із умисним убивством".
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