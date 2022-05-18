Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Херсонской области оккупанты обстреляли колонну людей: есть погибшие и раненые

Катерина ТищенкоСреда, 18 мая 2022, 22:42
село Давыдов Брод в Херсонской области

В районе села Давыдов Брод в Херсонской области российские войска обстреляли из "Градов" мирную колонну людей, вследствие чего 3 человека погибли, 6 ранены.

Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Дословно: "Получены данные об очередном варварском обстреле оккупантами мирной колоны с людьми в районе села Давыдов Брод в Херсонской области. Орки били с "Градов".

Как минимум трое людей погибли, еще шестеро получили ранения, в том числе крайне тяжелые. Врачи борются за их жизнь в наших больницах.

Прокуратурой открыто дело по факту нарушения законов войны, объединенных с умышленным убийством".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойнаВилкул
Главное сегодня

На четырех направлениях наступление и штурмовые действия врага провалены – сводка

аудиоНад Харьковщиной сбили самолет РФ, пилоты катапультировались - радиоперехват

РосСМИ: 89 бойцов с "Азовстали" доставили в Таганрог

Зеленский заверил жителей оккупированных городов: Украина вернется

Пропагандисты РФ взяли паузу: не знают, как реагировать на поражения

Кулеба объяснил, что Украина будет считать победой в войне против России

Все новости...
Херсонская область
Вице-премьер РФ спешит ввести рубль на оккупированных территориях Украины
Вице-премьер РФ приехал в Херсонскую область навязывать "российскую семью"
Россияне требовали доллары и изнасиловали беременную женщину: как села на Херсонщине жили в оккупации
Последние новости
09:10
Россия уже потеряла 28,5 тысячи солдат и 203 самолета
08:39
Белый дом не спешит предоставлять американские РСЗО, о которых просит Киев - Politico
08:35
В Пентагоне отмечают уменьшение масштабов действий российской армии в Украине
08:26
фото Россияне обстреляли Северодонецк: 4 погибших
07:52
фотоИз "Градов" и "Ураганов" россияне стреляли по селу на Днепропетровщине
07:45
фотоГубернатор Курской области РФ заявил о воздушной атаке на спиртзавод
07:29
Двое мужчин подорвались на мине россиян в поле на Киевщине
07:05
На четырех направлениях наступление и штурмовые действия врага провалены – сводка
06:12
фотоМорские пехотинцы США показали, как готовят гаубицы к отправке в Украину
05:47
Сенат США единогласно утвердил Бриджит Бринк на должность посла в Украине
Все новости...