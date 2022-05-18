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В Херсонской области оккупанты обстреляли колонну людей: есть погибшие и раненые

Катерина ТищенкоСреда, 18 мая 2022, 22:42
В Херсонской области оккупанты обстреляли колонну людей: есть погибшие и раненые
село Давыдов Брод в Херсонской области

В районе села Давыдов Брод в Херсонской области российские войска обстреляли из "Градов" мирную колонну людей, вследствие чего 3 человека погибли, 6 ранены.

Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Дословно: "Получены данные об очередном варварском обстреле оккупантами мирной колоны с людьми в районе села Давыдов Брод в Херсонской области. Орки били с "Градов".

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Как минимум трое людей погибли, еще шестеро получили ранения, в том числе крайне тяжелые. Врачи борются за их жизнь в наших больницах.

Прокуратурой открыто дело по факту нарушения законов войны, объединенных с умышленным убийством".

Темы: Херсонская областьвойнаВилкул
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