Над Харківщиною збили російський літак, пілоти катапультувались - радіоперехоплення
Четвер, 19 травня 2022, 01:07
Минулої доби українська авіація знищила близько 20 броньованих машин, а зентіні ракетні війська збили російський винищувач над Харківщиною.
Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Пряма мова: "18 травня ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала ударів по скупченню ворожої техніки. За попередніми даними знищено близько 20 броньованих машин, жива сила та боєприпаси ворога.
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Підрозділами зенітних ракетних військ на Дніпропетровщині знищено крилату ракету, а на Харківщині – винищувач-бомбардувальник Су-34.
Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувались!".
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