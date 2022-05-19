Над Харківщиною збили російський літак, пілоти катапультувались - радіоперехоплення

Минулої доби українська авіація знищила близько 20 броньованих машин, а зентіні ракетні війська збили російський винищувач над Харківщиною.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Пряма мова: "18 травня ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала ударів по скупченню ворожої техніки. За попередніми даними знищено близько 20 броньованих машин, жива сила та боєприпаси ворога.

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Підрозділами зенітних ракетних військ на Дніпропетровщині знищено крилату ракету, а на Харківщині – винищувач-бомбардувальник Су-34.

Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувались!".