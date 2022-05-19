Над Харківщиною збили російський літак, пілоти катапультувались - радіоперехоплення

Минулої доби українська авіація знищила близько 20 броньованих машин, а зентіні ракетні війська збили російський винищувач над Харківщиною.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Пряма мова: "18 травня ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала ударів по скупченню ворожої техніки. За попередніми даними знищено близько 20 броньованих машин, жива сила та боєприпаси ворога.

Підрозділами зенітних ракетних військ на Дніпропетровщині знищено крилату ракету, а на Харківщині – винищувач-бомбардувальник Су-34.

Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувались!".