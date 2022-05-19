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Над Харьковщиной сбили самолет РФ, пилоты катапультировались - радиоперехват

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 мая 2022, 01:07
Над Харьковщиной сбили самолет РФ, пилоты катапультировались - радиоперехват
СУ-34. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

В минувшие сутки украинская авиация уничтожила около 20 бронированных машин врага, а зентиные ракетные войска сбили российский истребитель над Харьковщиной.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат

Прямая речь: "18 мая ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла удары по скоплению вражеской техники. По предварительным данным, уничтожено около 20 бронированных машин, живая сила и боеприпасы врага.

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Подразделениями зенитных ракетных войск на Днепропетровщине уничтожена крылатая ракета, а на Харьковщине – истребитель-бомбардировщик Су-34.

Данные перехваченного радиообмена свидетельствуют, что загорелся двигатель российского самолета и пилоты катапультировались!".

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Темы: война
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