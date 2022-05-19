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США готові бути гарантами безпеки Фінляндії та Швеції до вступу країн у НАТО

Ольга Глущенко Четвер, 19 травня 2022, 01:31
США готові бути гарантами безпеки Фінляндії та Швеції до вступу країн у НАТО
Джейк Салліван, фото Getty Images

Допоки Фінляндія і Швеція не набудуть офіційного членства в НАТО, Сполучені Штати готові підтримувати гарантії безпеки для цих країн.

Джерело: радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу в Білому домі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "США готові забезпечувати заходи стримування, а також оборони для Фінляндії й Швеції, якщо вони матимуть у цьому потребу, навіть допоки вони не отримають повних переваг членства в Альянсі за Статтею 5".

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Деталі: У цьому зв’язку Салліван підкреслив, що Сполучені Штати, зі свого боку, проводять постійні переговори на рівні оборонних відомств як із цими скандинавськими країнами, так і з іншими союзниками й партнерами по НАТО.

Що передувало: Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Теми: ФінляндіяШвеціяНАТОСША
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