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США готовы быть гарантами безопасности Финляндии и Швеции до вступления стран в НАТО

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 мая 2022, 01:31
США готовы быть гарантами безопасности Финляндии и Швеции до вступления стран в НАТО
Джейк Салливан, фото Getty Images

Пока Финляндия и Швеция не вступят в официальное членство в НАТО, Соединенные Штаты готовы поддерживать гарантии безопасности для этих стран.

Источник: советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме, цитирует Укринформ

Прямая речь: "США готовы обеспечивать меры сдерживания, а также обороны для Финляндии и Швеции, если они в этом нуждаются, даже пока они не получат полных преимуществ членства в Альянсе по статье 5".

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Детали: В этой связи Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты со своей стороны проводят постоянные переговоры на уровне оборонных ведомств как с этими скандинавскими странами, так и с другими союзниками и партнерами по НАТО.

Что предшествовало:Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО в Брюсселе официально подали заявки на вступление в НАТО.

Темы: ФинляндияШвецияНАТОСША
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