Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія готує "престур" з Ростова-на-Дону в окуповані українські міста – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Четвер, 19 травня 2022, 01:57
Пропагандист СОЛОВЙОВ у Маріуполі, ФОТО: TELEGRAM

Російські загарбники готують так званий "престур" для російських та іноземних засобів масової інформації з Ростова-на-Дону в українські тимчасово окуповані міста України.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "…окупанти застосовують класичні вже форми гібридної війни.

Готується так званий "престур" рашистських та іноземних засобів масової інформації з Ростова-на-Дону із відвідуванням Херсону, Нової Каховки, Скадовська, Армянська, де запланована зустріч із призначеними окупаційними колаборантами, а також демонстрація фейкових доказів, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів.

Рашисти продовжують підступну практику фальсифікацій, коли залишають свої ж позиції в селі, виводять техніку у напрямку наших позицій та гатять по мирним жителям. А потім, повертаючись в село, розповідають, що це лютували ЗСУ".

Нагадаємо: В українському міністерстві закордонних справ нагадали представникам ЗМІ, що в'їзд на окуповані території України з території Росії незаконний і за це каратимуть забороною на в'їзд в Україну або позбавленням акредитації.

Теми: Росіявійнапропаганда
Головне сьогодні

Перший суд про воєнний злочин: росіянин розповів, як вбив цивільного

відеоТанкове кладовище: військові показали наслідки провальної переправи росіян через Сіверський Донець

СБУ затримала брата Царьова на спробі організувати диверсії

відео У Харкові знесли пам’ятник князю Невському

Україна – Росії: Не пропонуйте нам припинення вогню

У Зеленського пояснили, чому воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці

Усі новини...
Росія
У Пентагоні відзначають зменшення масштабів дій російської армії в Україні
Губернатор Курської області РФ заявив про повітряну атаку на спиртзавод
Весь вечір росіяни гатили по Сумщині із САУ, мінометів, автоматів, стрілецької зброї – ОВА
Останні новини
16:46
Європарламент вимагає розпочати переговори про вступ Албанії і Північної Македонії до ЄС
16:45
У Запорізькій області окупанти не пропускають людей на блокпосту: черга більше тисячі авто
16:41
6 київських кінотеатрів відновлять роботу до кінця травня – КМДА
16:41
Окупанти ледве не спалили готель в Енергодарі, який зробили своєю "резиденцією"
16:37
фотоНовонароджені у вишиванках: у МОЗ показали малюків з прифронтових зон
16:29
Перший суд про воєнний злочин: росіянин розповів, як вбив цивільного
16:26
Польські компанії передали Україні 20 вагонів з електрообладнанням
16:24
У Росії зафіксували не менше 12 випадків підпалу військкоматів – Генштаб ЗСУ
16:08
За останні 2 тижні ЗСУ звільнили 23 населені пункти на Харківщині
16:02
На півдні Італії затонув буксир, є загиблі
Усі новини...