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Росія готує "престур" з Ростова-на-Дону в окуповані українські міста – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Четвер, 19 травня 2022, 01:57
Росія готує престур з Ростова-на-Дону в окуповані українські міста – ОК Південь
Пропагандист СОЛОВЙОВ у Маріуполі, ФОТО: TELEGRAM

Російські загарбники готують так званий "престур" для російських та іноземних засобів масової інформації з Ростова-на-Дону в українські тимчасово окуповані міста України.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "…окупанти застосовують класичні вже форми гібридної війни.

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Готується так званий "престур" рашистських та іноземних засобів масової інформації з Ростова-на-Дону із відвідуванням Херсону, Нової Каховки, Скадовська, Армянська, де запланована зустріч із призначеними окупаційними колаборантами, а також демонстрація фейкових доказів, що Збройні Сили України обстрілюють мирних жителів.

Рашисти продовжують підступну практику фальсифікацій, коли залишають свої ж позиції в селі, виводять техніку у напрямку наших позицій та гатять по мирним жителям. А потім, повертаючись в село, розповідають, що це лютували ЗСУ".

Нагадаємо: В українському міністерстві закордонних справ нагадали представникам ЗМІ, що в'їзд на окуповані території України з території Росії незаконний і за це каратимуть забороною на в'їзд в Україну або позбавленням акредитації.

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Теми: Росіявійнапропаганда
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