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Россия готовит "пресс-тур" из Ростова-на-Дону в оккупированные украинские города – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 мая 2022, 01:57
Пропагандист СОЛОВЬЕВ в Мариуполе, ФОТО: TELEGRAM

Российские захватчики готовят так называемый "пресс-тур" для российских и иностранных средств массовой информации из Ростова-на-Дону в украинские временно оккупированные города Украины.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "…оккупанты применяют уже классические формы гибридной войны.

Готовится так называемый "пресс-тур" рашистских и иностранных средств массовой информации из Ростова-на-Дону с посещением Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска, где запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фейковых доказательств, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей.

Рашисты продолжают коварную практику фальсификаций, когда оставляют свои позиции в селе, выводят технику в направлении наших позиций и бьют по мирным жителям. А потом, возвращаясь в село, рассказывают, что это свирепствовали ВСУ".

Напомним: В украинском министерстве иностранных дел напомнили представителям СМИ, что въезд на оккупированные территории Украины из России незаконен и за это будут наказывать: запрещать въезд в Украину или лишать аккредитации.

Темы: Росcиявойнапропаганда
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