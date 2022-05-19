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Японія вирішила збільшити кредитну суму для України до $600 млн – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 19 травня 2022, 05:22
Японія вирішила збільшити кредитну суму для України до $600 млн – ЗМІ
фото: Getty Images

Уряд Японії вирішив надати Україні додаткову позику в розмірі 300 мільйонів доларів для підтримки під час війни проти Росії.

Джерело: NHK

Деталі: Раніше цього тижня Японія підписала з Україною угоду про позику на 300 мільйонів доларів.

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Згодом Японія вирішила збільшити кредитну суму до 600 мільйонів доларів на гуманітарні потреби.

Прем'єр-міністр Кісіда Фуміо планує повідомити про це рішення на саміті з президентом США Джо Байденом у понеділок.

надає країні кредити на загальну суму 600 мільйонів доларів.

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Теми: ЯпоніяУкраїна
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