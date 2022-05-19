Японія вирішила збільшити кредитну суму для України до $600 млн – ЗМІ
Четвер, 19 травня 2022, 05:22
Уряд Японії вирішив надати Україні додаткову позику в розмірі 300 мільйонів доларів для підтримки під час війни проти Росії.
Джерело: NHK
Деталі: Раніше цього тижня Японія підписала з Україною угоду про позику на 300 мільйонів доларів.
Згодом Японія вирішила збільшити кредитну суму до 600 мільйонів доларів на гуманітарні потреби.
Прем'єр-міністр Кісіда Фуміо планує повідомити про це рішення на саміті з президентом США Джо Байденом у понеділок.
надає країні кредити на загальну суму 600 мільйонів доларів.