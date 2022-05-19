Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Японія вирішила збільшити кредитну суму для України до $600 млн – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 19 травня 2022, 05:22
фото: Getty Images

Уряд Японії вирішив надати Україні додаткову позику в розмірі 300 мільйонів доларів для підтримки під час війни проти Росії.

Джерело: NHK

Деталі: Раніше цього тижня Японія підписала з Україною угоду про позику на 300 мільйонів доларів.

Згодом Японія вирішила збільшити кредитну суму до 600 мільйонів доларів на гуманітарні потреби.

Прем'єр-міністр Кісіда Фуміо планує повідомити про це рішення на саміті з президентом США Джо Байденом у понеділок.

надає країні кредити на загальну суму 600 мільйонів доларів.

Теми: ЯпоніяУкраїна
Головне сьогодні

Перший суд про воєнний злочин: росіянин розповів, як вбив цивільного

відеоТанкове кладовище: військові показали наслідки провальної переправи росіян через Сіверський Донець

СБУ затримала брата Царьова на спробі організувати диверсії

відео У Харкові знесли пам’ятник князю Невському

Україна – Росії: Не пропонуйте нам припинення вогню

У Зеленського пояснили, чому воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці

Усі новини...
Японія
Японія підписала кредитну угоду з Україною на $100 млн
Японія запровадила санкції проти Мішустіна і компаній з "оборонки" РФ
Японія заморозить активи ще 140 росіян
Останні новини
16:46
Європарламент вимагає розпочати переговори про вступ Албанії і Північної Македонії до ЄС
16:45
У Запорізькій області окупанти не пропускають людей на блокпосту: черга більше тисячі авто
16:41
6 київських кінотеатрів відновлять роботу до кінця травня – КМДА
16:41
Окупанти ледве не спалили готель в Енергодарі, який зробили своєю "резиденцією"
16:37
фотоНовонароджені у вишиванках: у МОЗ показали малюків з прифронтових зон
16:29
Перший суд про воєнний злочин: росіянин розповів, як вбив цивільного
16:26
Польські компанії передали Україні 20 вагонів з електрообладнанням
16:24
У Росії зафіксували не менше 12 випадків підпалу військкоматів – Генштаб ЗСУ
16:08
За останні 2 тижні ЗСУ звільнили 23 населені пункти на Харківщині
16:02
На півдні Італії затонув буксир, є загиблі
Усі новини...