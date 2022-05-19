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Япония решила увеличить кредитную сумму для Украины до $600 млн – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 мая 2022, 05:22
Япония решила увеличить кредитную сумму для Украины до $600 млн – СМИ
фото: Getty Images

Правительство Японии решило предоставить Украине дополнительный заем в размере 300 миллионов долларов для поддержки во время войны против России.

Источник: NHK

Детали: Ранее на этой неделе Япония подписала с Украиной соглашение о ссуде на 300 миллионов долларов.

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Впоследствии Япония решила увеличить кредитную сумму до 600 миллионов долларов на гуманитарные нужды.

Премьер-министр Кисида Фумио намерен сообщить об этом решении на саммите с президентом США Джо Байденом в понедельник.

предоставляет стране кредиты на общую сумму в 600 миллионов долларов.

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Темы: ЯпонияУкраина
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