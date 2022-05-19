Япония решила увеличить кредитную сумму для Украины до $600 млн – СМИ
Четверг, 19 мая 2022, 05:22
Правительство Японии решило предоставить Украине дополнительный заем в размере 300 миллионов долларов для поддержки во время войны против России.
Источник: NHK
Детали: Ранее на этой неделе Япония подписала с Украиной соглашение о ссуде на 300 миллионов долларов.
Впоследствии Япония решила увеличить кредитную сумму до 600 миллионов долларов на гуманитарные нужды.
Премьер-министр Кисида Фумио намерен сообщить об этом решении на саммите с президентом США Джо Байденом в понедельник.
предоставляет стране кредиты на общую сумму в 600 миллионов долларов.