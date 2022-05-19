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Сенат США одноголосно затвердив Бріджит Брінк на посаду посла в Україні

Ольга Глущенко Четвер, 19 травня 2022, 05:47
Сенат США одноголосно затвердив Бріджит Брінк на посаду посла в Україні
фото: ЄП у twitter

Сенат Штатів одноголосно затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.

Джерело: Reuters

Деталі: Сенат США у середу затвердив дипломата Бріджит Брінк на посаду посла в Україні.

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Як повідомляє видання, це важлива посада, яка була вакантною протягом трьох років.

Reuters додає, що Брінк було затверджено Сенатом одноголосно.

Що передувало: Президент США Джо Байден офіційно запропонував призначити дипломатку Бріджит Брінк послом Сполучених Штатів в Україні 27 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Брінк на посаду посла США в Україні.

Про те, ким є ця дипломатка та чого чекати у двосторонніх відносинах після її призначення, читайте в статті Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.

Теми: США
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