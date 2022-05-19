Сенат США одноголосно затвердив Бріджит Брінк на посаду посла в Україні
Сенат Штатів одноголосно затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.
Джерело: Reuters
Деталі: Сенат США у середу затвердив дипломата Бріджит Брінк на посаду посла в Україні.
Як повідомляє видання, це важлива посада, яка була вакантною протягом трьох років.
Reuters додає, що Брінк було затверджено Сенатом одноголосно.
Що передувало: Президент США Джо Байден офіційно запропонував призначити дипломатку Бріджит Брінк послом Сполучених Штатів в Україні 27 квітня.
Комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Брінк на посаду посла США в Україні.
Про те, ким є ця дипломатка та чого чекати у двосторонніх відносинах після її призначення, читайте в статті Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.