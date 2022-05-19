Сенат США единогласно утвердил Бриджит Бринк на должность посла в Украине

Сенат Штатов единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла США в Украине.

Источник: Reuters

Детали: Сенат США утвердил дипломата Бриджит Бринк на должность посла в Украине.

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Как сообщает издание, это важная должность была вакантной в течение трех лет.

Reuters добавляет, что Бринк была утверждена Сенатом единогласно.

Что предшествовало: Президент США Джо Байден официально предложил назначить дипломатку Бриджит Бринк послом Соединенных Штатов в Украине 27 апреля.

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Комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Бринк на должность посла США в Украине.

О том, кем является эта дипломатка и чего ждать в двусторонних отношениях после ее назначения, читайте в статье Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине.