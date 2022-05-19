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Росіяни обстріляли Сєвєродонецьк: 4 загиблих

Ірина БалачукЧетвер, 19 травня 2022, 08:26
ФОТО  З TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Чотири людини загинули і ще три отримали поранення у результаті російських обстрілів Сєвєродонецька Луганської області 18 травня.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Сєвєродонецьк обстрілювали із самого ранку. Подекуди, через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця займань по дві години. Пошкоджено щонайменше 8 будинків, деякі із них палали – окремі квартири та цілі під’їзди. 18 травня в місті загинули четверо осіб, поранені ще троє. Усі – зранку та в старих районах міста". 

 
Фото  з telegram Гайдая 

Деталі: За словами голови ОВА, тіла двох жінок знайшли після обстеження квартири, куди вранці потрапив ворожий снаряд. Поблизу одного із будинків загинув чоловік, на цій же вулиці під вогонь росіян потрапили жінка і чоловік. Жінка загинула на місці, чоловіка з осколковими пораненнями госпіталізували.

 
Фото  з telegram Гайдая 

Ще два сєвєродончанина отримали осколкові поранення та контузію. У Лисичанську жінці відірвало руку.

Також стало відомо про 3 осіб, які загинули раніше – це жителі Білогорівки та Попасної.

 
Фото  з telegram Гайдая 

Гайдай зазначив, що 18 травня росіяни застосували авіацію задля руйнування цивільних об’єктів в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка та Оріхове. Окупанти здійснювали штурмові дії в районі Устинівки та Золотого-4, успіху не мали. Ці населені пункти мають чисельні руйнування. 

 
Фото  з telegram Гайдая 

Також пошкодження будинків зафіксовані у Врубівці, Нирковому та Комишувасі.

Гайдай нагадав, що у Лисичанську 18 травня росіяни знеструмили потужну електропідстанцію. Область залишилася без світла.

На Луганському та Донецькому напрямках минулої доби захисники відбили 16 атак ворога, знищили 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобілі та 6 звичайних автомобілів противника.

Підрозділи ППО збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.  

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Теми: Луганська областьвійнажертви
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