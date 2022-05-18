Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина цілком знеструмлена: окупанти знищили останню робочу підстанцію

Денис КарловськийСереда, 18 травня 2022, 15:54
фото ілюстративне: unsplash

У ході бойових дій поблизу Лисичанська російські окупанти знищили останню робочу підстанцію.

Джерело: telegram-канал Луганської обласної військової адміністрації

Дослівно: "Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ".

Деталі: У військовій адміністрації повідомили, що руйнування підстанції через влучання російських снарядів дуже серйозні. 

Але ремонт неможливий, допоки не припиняться бойові дії. 

Читайте також: Між російськими ракетами та видачею "гуманітарки". Як живе Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Бахмут

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • За даними військової адміністрації області, запасів газу для населення вистачить лише для 2 місяців
  • У ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв, що російські окупаційні війська здійснюють наступ на Донбасі, але на решті напрямків перейшли до оборони.
  • Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти бояться форсувати Сіверський Донець після попередніх невдалих спроб.

Теми: Луганська областьелектроенергіяДонбасобстріл
Головне сьогодні

На чотирьох напрямках наступ і штурмові дії ворога провалені – зведення

аудіоНад Харківщиною збили російський літак, пілоти катапультувались - радіоперехоплення

РосЗМІ: 89 бійців з "Азовсталі" доставили до Таганрогу

Зеленський запевнив мешканців окупованих міст: Україна повернеться

Пропагандисти РФ взяли паузу: не знають, як реагувати на поразки

Кулеба пояснив, що Україна вважатиме перемогою у війні проти Росії

Усі новини...
Луганська область
Гайдай: Росіяни вже бояться йти на Білогорівку, Сіверський Донець не форсують
На Луганщині росіяни обстріляли з "Градів" евакуаційний автобус
Між російськими ракетами та видачею "гуманітарки". Як живе Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Бахмут
Останні новини
09:10
Росія вже втратила 28,5 тисячі солдатів і 203 літаки
09:05
Регіони: на Луганщині пошкодили останню підстанцію, в Авдіївці – залізничну інфраструктуру 
08:39
Білий дім не поспішає надавати американські РСЗВ, про які просить Київ – Politico
08:35
У Пентагоні відзначають зменшення масштабів дій російської армії в Україні
08:26
фото Росіяни обстріляли Сєвєродонецьк: 4 загиблих
07:52
фотоІз "Градів" та "Ураганів" росіяни стріляли по селу на Дніпропетровщині 
07:45
фотоГубернатор Курської області РФ заявив про повітряну атаку на спиртзавод
07:29
Двоє чоловіків підірвалися на міні росіян у полі на Київщині
07:05
На чотирьох напрямках наступ і штурмові дії ворога провалені – зведення
06:12
фотоМорські піхотинці США показали, як готують гаубиці до відправки в Україну
Усі новини...