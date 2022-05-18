Луганщина цілком знеструмлена: окупанти знищили останню робочу підстанцію

У ході бойових дій поблизу Лисичанська російські окупанти знищили останню робочу підстанцію.

Джерело: telegram-канал Луганської обласної військової адміністрації

Дослівно: "Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ".

Деталі: У військовій адміністрації повідомили, що руйнування підстанції через влучання російських снарядів дуже серйозні.

Але ремонт неможливий, допоки не припиняться бойові дії.

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