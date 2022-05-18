Луганщина цілком знеструмлена: окупанти знищили останню робочу підстанцію
Середа, 18 травня 2022, 15:54
У ході бойових дій поблизу Лисичанська російські окупанти знищили останню робочу підстанцію.
Джерело: telegram-канал Луганської обласної військової адміністрації
Дослівно: "Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ".
Деталі: У військовій адміністрації повідомили, що руйнування підстанції через влучання російських снарядів дуже серйозні.
Але ремонт неможливий, допоки не припиняться бойові дії.
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- За даними військової адміністрації області, запасів газу для населення вистачить лише для 2 місяців
- У ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв, що російські окупаційні війська здійснюють наступ на Донбасі, але на решті напрямків перейшли до оборони.
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