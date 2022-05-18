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Луганщина цілком знеструмлена: окупанти знищили останню робочу підстанцію

Денис КарловськийСереда, 18 травня 2022, 15:54
Луганщина цілком знеструмлена: окупанти знищили останню робочу підстанцію
фото ілюстративне: unsplash

У ході бойових дій поблизу Лисичанська російські окупанти знищили останню робочу підстанцію.

Джерело: telegram-канал Луганської обласної військової адміністрації

Дослівно: "Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ".

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Деталі: У військовій адміністрації повідомили, що руйнування підстанції через влучання російських снарядів дуже серйозні. 

Але ремонт неможливий, допоки не припиняться бойові дії. 

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ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • За даними військової адміністрації області, запасів газу для населення вистачить лише для 2 місяців
  • У ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляв, що російські окупаційні війська здійснюють наступ на Донбасі, але на решті напрямків перейшли до оборони.
  • Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти бояться форсувати Сіверський Донець після попередніх невдалих спроб.

Теми: Луганська областьелектроенергіяДонбасобстріл
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