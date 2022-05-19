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Россияне обстреляли Северодонецк: 4 погибших

Ирина БалачукЧетверг, 19 мая 2022, 08:26
Россияне обстреляли Северодонецк: 4 погибших
ФОТО  ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Четыре человека погибли и еще трое получили ранения в результате российских обстрелов Северодонецка Луганской области 18 мая.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Северодонецк обстреливали с самого утра. Кое-где из-за мощных обстрелов спасатели не в состоянии были выехать на места возгораний по два часа. Повреждены, по меньшей мере, 8 домов, некоторые из них горели – отдельные квартиры и целые подъезды. 18 мая в городе погибли четыре человека, ранены еще трое. Все – утром и в старых районах города". 

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Фото  из telegram Гайдая 

Детали: По словам главы ОВА, тела двух женщин обнаружили после обследования квартиры, куда утром попал вражеский снаряд. Вблизи одного из домов погиб мужчина, на этой же улице под огонь россиян попали женщина и мужчина. Женщина погибла на месте, мужчину с осколочными ранениями госпитализировали.

 
Фото  из telegram Гайдая 

Еще двое северодончан получили осколочные ранения и контузию. В Лисичанске женщине оторвало руку.

Также стало известно про 3 человек, погибших ранее – это жители Белогоровки и Попасной.

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Фото  из telegram Гайдая 

Гайдай отметил, что 18 мая россияне применили авиацию для разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка и Орехово. Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Устиновки и Золотого-4, успеха не имели. Эти населенные пункты имеют многочисленные разрушения.

Также повреждения домов зафиксированы во Врубовке, Нирковом и Камышевасе.

 
Фото  из telegram Гайдая 

Гайдай напомнил, что в Лисичанске 18 мая россияне обесточили мощную электроподстанцию. Область осталась без света.

На Луганском и Донецком направлениях за минувшие сутки защитники отбили 16 атак врага, уничтожили 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей противника.

Подразделения ПВО сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Темы: Луганская областьвойнажертвы
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