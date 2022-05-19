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Регіони: на Луганщині пошкодили останню підстанцію, в Авдіївці – залізничну інфраструктуру 

Олена РощінаЧетвер, 19 травня 2022, 09:05

Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська області продовжують зазнавати обстрілів, у Луганській та Донецькій областях вогонь не припиняється, Луганщина залишилася без світла, в Авдіївці пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Джерело: оперативна інформація голів обласних адміністрацій станом на 8-му ранку 19 травня

Деталі: Дніпропетровщина: кілька разів обстріляли з "Градів" та "Ураганів" Зеленодольську громаду. Більше 10 будинків зруйновано. Люди не постраждали. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

Сумщина: з вечора тривали масовані обстріли прикордонних територій по всіх районах області. Ворог гатив з артилерії, мінометів та стрілецької зброї. Щодо потерпілих інформація уточнюється.

Харківщина: були нічні обстріли, за попередніми даними постраждалих немає. Внаслідок обстрілу є поранена людина у Лозівському районі. Протягом доби окупанти обстріляли Циркуни, Прудянку, Вільхуватку – попередньо троє постраждали. 

Луганщина: постійні артобстріли. Найбільші пошкодження у Сєвєродонецьку та Попаснянській громаді. У Сєвєродонецьку пошкоджено щонайменше вісім будинків. Загинули четверо осіб, поранені – троє. Деталі з’ясовуються. 

Пошкоджено останню підстанцію. Уся область без світла.

ВІДЕО ДНЯ

Донеччина: інтенсивність обстрілів не зменшується. За добу – 10 загиблих та 7 поранених

Без газу залишилося с. Нью-Йорк. 

Пошкоджена залізнична інфраструктура у Авдіївці. 

У Костянтинівці зруйнована школа, будівельний ліцей та дитячо-юнацька спортшкола.

Продовжується евакуація цивільного населення. 

Миколаївщина: вдень були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджено 7 житлових будинків, один зруйновано. Інформації про постраждалих немає, інформація уточнюється. 

Вдень і вночі були обстріли в Березнегуватській громаді. За попередніми даними пошкоджених будинків і потерпілих немає. 

У Миколаєві відносно спокійно. 

Також уночі були обстріли у Інгульській громаді. Пошкоджені 12 житлових будинків. Потерпілих попередньо немає.

Херсонщина: в результаті обстрілів пошкоджені будинки в Чорнобаївці, в одному трапилася пожежа. Під час обстрілу загинув співробітник аеропорту.

Критична ситуація у селах, які межують з сусідніми регіонами. Повідомляють про зруйновані будинки, заміновані дороги, мости і поля. 

Окупанти заблокували в’їзд та виїзд з Херсонщини та обстрілюють евакуаційні колони

Стабільно критична ситуація в окупованих селах Великоолександрівської, Високопільської, Станіславської, Нововоронцовської та Калинівської ТГ. У багатьох селах цих громад два місяці немає світла та води.

Відносно спокійно ніч минула у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Теми: війнаДонбасХарківська областьМиколаївська область
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