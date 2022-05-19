Регионы: в Луганской области повредили последнюю подстанцию, в Авдеевке – ж/д инфраструктуру
Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская области продолжают подвергаться обстрелам, в Луганской и Донецкой областях огонь не прекращается, Луганщина осталась без света, в Авдеевке повреждена железнодорожная инфраструктура.
Источник: оперативная информация глав областных администраций по состоянию на 8 утра 19 мая
Детали: Днепропетровщина: несколько раз обстреляли из "Градов" и "Ураганов" Зеленодольскую общину. Более 10 домов разрушены. Люди не пострадали. Подробная информация о последствиях выясняется.
Сумщина: с вечера продолжались массированные обстрелы пограничных территорий по всем районам области. Враг бил из артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Относительно потерпевших информация уточняется.
Харьковщина: были ночные обстрелы, по предварительным данным, пострадавших нет. В результате обстрела ранен человек в Лозовском районе. В течение суток оккупанты обстреляли Циркуны, Прудянку, Ольхуватку – предварительно трое пострадали.
Луганщина: постоянные артобстрелы. Самые большие повреждения в Северодонецке и Попаснянской общине. В Северодонецке повреждено по меньшей мере восемь домов. Погибли четыре человека, ранены – трое. Детали выясняются.
Повреждена последняя подстанция. Вся область без света.
Донетчина: интенсивность обстрелов не уменьшается. За сутки – 10 погибших и 7 раненых.
Без газа осталось с. Нью-Йорк.
Повреждена железнодорожная инфраструктура в Авдеевке.
В Константиновке разрушена школа, строительный лицей и детско-юношеская спортивная школа.
Продолжается эвакуация гражданского населения.
Николаевщина: днем были обстрелы в Широковской общине. Повреждены 7 жилых домов, один разрушен. Информация о пострадавших нет, информация уточняется.
Днем и ночью были обстрелы в Березнеговатской общине. По предварительным данным, поврежденных домов и пострадавших нет.
В Николаеве относительно спокойно.
Также ночью были обстрелы в Ингульской общине. Повреждены 12 жилых домов. Потерпевших предварительно нет.
Херсонщина: в результате обстрелов повреждены дома в Чернобаевке, в одном случился пожар. В ходе обстрела погиб сотрудник аэропорта.
Критическая ситуация в селах, граничащих с соседними регионами. Сообщают о разрушенных домах, заминированных дорогах, мостах и полях.
Оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсона и обстреливают эвакуационные колонны.
Стабильно критичная ситуация в оккупированных селах Великоалександровской, Высокопольской, Станиславской, Нововоронцовской и Калиновской ТО. Во многих селах этих общин два месяца нет света и воды.
Относительно спокойно ночь прошла в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.