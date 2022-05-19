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Регионы: в Луганской области повредили последнюю подстанцию, в Авдеевке – ж/д инфраструктуру

Елена РощинаЧетверг, 19 мая 2022, 09:05

Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская области продолжают подвергаться обстрелам, в Луганской и Донецкой областях огонь не прекращается, Луганщина осталась без света, в Авдеевке повреждена железнодорожная инфраструктура.

Источник: оперативная информация глав областных администраций по состоянию на 8 утра 19 мая

Детали: Днепропетровщина: несколько раз обстреляли из "Градов" и "Ураганов" Зеленодольскую общину. Более 10 домов разрушены. Люди не пострадали. Подробная информация о последствиях выясняется.

Сумщина: с вечера продолжались массированные обстрелы пограничных территорий по всем районам области. Враг бил из артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Относительно потерпевших информация уточняется.

Харьковщина: были ночные обстрелы, по предварительным данным, пострадавших нет. В результате обстрела ранен человек в Лозовском районе. В течение суток оккупанты обстреляли Циркуны, Прудянку, Ольхуватку – предварительно трое пострадали.

Луганщина: постоянные артобстрелы. Самые большие повреждения в Северодонецке и Попаснянской общине. В Северодонецке повреждено по меньшей мере восемь домов. Погибли четыре человека, ранены – трое. Детали выясняются.

Повреждена последняя подстанция. Вся область без света.

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Донетчина: интенсивность обстрелов не уменьшается. За сутки – 10 погибших и 7 раненых.

Без газа осталось с. Нью-Йорк.

Повреждена железнодорожная инфраструктура в Авдеевке.

В Константиновке разрушена школа, строительный лицей и детско-юношеская спортивная школа.

Продолжается эвакуация гражданского населения.

Николаевщина: днем ​​были обстрелы в Широковской общине. Повреждены 7 жилых домов, один разрушен. Информация о пострадавших нет, информация уточняется.

Днем и ночью были обстрелы в Березнеговатской общине. По предварительным данным, поврежденных домов и пострадавших нет.

В Николаеве относительно спокойно.

Также ночью были обстрелы в Ингульской общине. Повреждены 12 жилых домов. Потерпевших предварительно нет.

Херсонщина: в результате обстрелов повреждены дома в Чернобаевке, в одном случился пожар. В ходе обстрела погиб сотрудник аэропорта.

Критическая ситуация в селах, граничащих с соседними регионами. Сообщают о разрушенных домах, заминированных дорогах, мостах и ​​полях.

Оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсона и обстреливают эвакуационные колонны.

Стабильно критичная ситуация в оккупированных селах Великоалександровской, Высокопольской, Станиславской, Нововоронцовской и Калиновской ТО. Во многих селах этих общин два месяца нет света и воды.

Относительно спокойно ночь прошла в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Темы: войнаДонбассХарьковская областьНиколаевская область
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