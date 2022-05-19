Росія вже втратила 28,5 тисячі солдатів і 203 літаки
Четвер, 19 травня 2022, 09:10
Росія за 85 діб загарбницької війні в Україні вже втратила 28 500 своїх військових, 203 літаки, 1 254 танки та 595 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 28 500 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 254 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 063 (+20) од,
- артилерійських систем – 595 (+9) од,
- РСЗВ – 199 (+0) од,
- засобів ППО – 93 (+2) од,
- літаків – 203 (+1) од,
- гелікоптерів – 167 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) од,
- крилатих ракет – 103 (+1) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) од,
- спеціальної техніки – 43 (+0).
Найбільші втрати ворога минулої доби були на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках.