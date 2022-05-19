Росія вже втратила 28,5 тисячі солдатів і 203 літаки

Росія за 85 діб загарбницької війні в Україні вже втратила 28 500 своїх військових, 203 літаки, 1 254 танки та 595 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 28 500 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 254 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 063 (+20) од,

артилерійських систем – 595 (+9) од,

РСЗВ – 199 (+0) од,

засобів ППО – 93 (+2) од,

літаків – 203 (+1) од,

гелікоптерів – 167 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) од,

крилатих ракет – 103 (+1) од,

кораблів/катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) од,

спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати ворога минулої доби були на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках.