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Росія вже втратила 28,5 тисячі солдатів і 203 літаки

Ірина БалачукЧетвер, 19 травня 2022, 09:10
Фото Генштабу ЗСУ

Росія за 85 діб загарбницької війні в Україні вже втратила 28 500 своїх військових, 203 літаки, 1 254 танки та 595 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 28 500 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 254 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 063 (+20) од,
  • артилерійських систем – 595 (+9) од,
  • РСЗВ – 199 (+0) од,
  • засобів ППО – 93 (+2) од,
  • літаків – 203 (+1) од,
  • гелікоптерів – 167 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) од,
  • крилатих ракет – 103 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) од,
  • спеціальної техніки – 43 (+0).

Найбільші втрати ворога минулої доби були на Словянському, Криворіжському та Запорізькому напрямках.  

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Теми: Росіявійна
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