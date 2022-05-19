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Россия уже потеряла 28,5 тысячи солдат и 203 самолета

Ирина БалачукЧетверг, 19 мая 2022, 09:10
Россия уже потеряла 28,5 тысячи солдат и 203 самолета
Фото Генштаба ВСУ

Россия за 85 суток захватнической войны в Украине уже потеряла 28 500 своих военных, 203 самолета, 1 254 танка и 595 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.05 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 28 500 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 254 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 063 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 595 (+9) ед,
  • РСЗО – 199 (+0) ед,
  • средств ПВО – 93 (+2) ед,
  • самолетов – 203 (+1) ед,
  • вертолетов – 167 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14) ед,
  • крылатых ракет – 103 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 157 (+20) ед,
  • специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери врага за прошедшие сутки были на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Темы: Росcиявойна
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