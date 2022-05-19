Спікер Держдуми склав топ-7 країн, недружніх до Росії

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін склав рейтинг топ-7 країн, які недружні до Росії.

Джерело: Володін у Telegram

Пряма мова Володіна: "Запроваджуючи незаконні санкції проти Росії, ці держави спровокували зростання цін на енергоресурси та продовольство.

Реклама:

Ось головні винуватці нинішніх проблем та майбутніх криз у всьому світі".

Деталі: До списку "недружніх країн" від спікера Держдуми потрапили: США, Канада, Швейцарія, Великобританія, ЄС (27 країн), Австралія та Японія.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ