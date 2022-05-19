Спікер Держдуми склав топ-7 країн, недружніх до Росії
Четвер, 19 травня 2022, 09:59
Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін склав рейтинг топ-7 країн, які недружні до Росії.
Джерело: Володін у Telegram
Пряма мова Володіна: "Запроваджуючи незаконні санкції проти Росії, ці держави спровокували зростання цін на енергоресурси та продовольство.
Ось головні винуватці нинішніх проблем та майбутніх криз у всьому світі".
Деталі: До списку "недружніх країн" від спікера Держдуми потрапили: США, Канада, Швейцарія, Великобританія, ЄС (27 країн), Австралія та Японія.
Передісторія:
- Росія напала на Україну 24 лютого.
- Після цього десятки країн світу закрили для Росії своє небо і почали вводити санкції проти країни-агресора.
- Низка світових компаній закрились у Росії.
- Наразі США, Канада, країни ЄС та інші країни допомагають Україні стримувати агресію Росії шляхом надання фінансової допомоги, амуніції та озброєння.
- Також добровольці з різних країн беруть безпосередню участь у бойових діях у складі інтернаціонального легіону.
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