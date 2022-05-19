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Спікер Держдуми склав топ-7 країн, недружніх до Росії

Ірина БалачукЧетвер, 19 травня 2022, 09:59
В'ячеслав Володін. Фото duma.gov.ru

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін склав рейтинг топ-7 країн, які недружні до Росії.

Джерело: Володін у Telegram

Пряма мова Володіна: "Запроваджуючи незаконні санкції проти Росії, ці держави спровокували зростання цін на енергоресурси та продовольство.

Ось головні винуватці нинішніх проблем та майбутніх криз у всьому світі". 

 

Деталі: До списку "недружніх країн" від спікера Держдуми потрапили: США, Канада, Швейцарія, Великобританія, ЄС (27 країн), Австралія та Японія.

Передісторія:

  • Росія напала на Україну 24 лютого.
  • Після цього десятки країн світу закрили для Росії своє небо і почали вводити санкції проти країни-агресора.
  • Низка світових компаній закрились у Росії.
  • Наразі США, Канада, країни ЄС та інші країни допомагають Україні стримувати агресію Росії шляхом надання фінансової допомоги, амуніції та озброєння.
  • Також добровольці з різних країн беруть безпосередню участь у бойових діях у складі інтернаціонального легіону.

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Теми: РосіяДерждумавійнасанкції
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