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Спикер Госдумы составил топ-7 стран, недружественных России

Ирина БалачукЧетверг, 19 мая 2022, 09:59
Спикер Госдумы составил топ-7 стран, недружественных России
Вячеслав Володин. Фото duma.gov.ru

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин составил рейтинг топ-7 стран, которые недружественны по отношению к России.

Источник: Володин в Telegram

Прямая речь Володина: "Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие.

Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире". 

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Детали: В список "недружественных стран" от спикера Госдумы попали: США, Канада, Швейцария, Великобритания, ЄС (27 стран), Австралия и Япония.  

Предыстория:

  • Россия напала на Украину 24 февраля.
  • После этого десятки стран мира закрыли для России свое небо и начали вводить санкции против страны-агрессора.
  • Ряд мировых компаний закрылись в России.
  • США, Канада, страны ЕС и другие страны помогают Украине сдерживать агрессию России путем оказания предоставления финансовой помощи, амуниции и вооружения.
  • Также добровольцы из разных стран непосредственно участвуют в боевых действиях в составе интернационального легиона.

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Темы: РосcияГосдумавойнасанкции
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