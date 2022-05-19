Спикер Госдумы составил топ-7 стран, недружественных России

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин составил рейтинг топ-7 стран, которые недружественны по отношению к России.

Источник: Володин в Telegram

Прямая речь Володина: "Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие.



Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире".

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Детали: В список "недружественных стран" от спикера Госдумы попали: США, Канада, Швейцария, Великобритания, ЄС (27 стран), Австралия и Япония.

Предыстория:

Россия напала на Украину 24 февраля.

После этого десятки стран мира закрыли для России свое небо и начали вводить санкции против страны-агрессора.

Ряд мировых компаний закрылись в России.

США, Канада, страны ЕС и другие страны помогают Украине сдерживать агрессию России путем оказания предоставления финансовой помощи, амуниции и вооружения.

Также добровольцы из разных стран непосредственно участвуют в боевых действиях в составе интернационального легиона.