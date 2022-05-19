Спикер Госдумы составил топ-7 стран, недружественных России

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин составил рейтинг топ-7 стран, которые недружественны по отношению к России.

Источник: Володин в Telegram

Прямая речь Володина: "Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие.



Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире".

Детали: В список "недружественных стран" от спикера Госдумы попали: США, Канада, Швейцария, Великобритания, ЄС (27 стран), Австралия и Япония.

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