Спикер Госдумы составил топ-7 стран, недружественных России
Четверг, 19 мая 2022, 09:59
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин составил рейтинг топ-7 стран, которые недружественны по отношению к России.
Источник: Володин в Telegram
Прямая речь Володина: "Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие.
Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире".
Детали: В список "недружественных стран" от спикера Госдумы попали: США, Канада, Швейцария, Великобритания, ЄС (27 стран), Австралия и Япония.
Предыстория:
- Россия напала на Украину 24 февраля.
- После этого десятки стран мира закрыли для России свое небо и начали вводить санкции против страны-агрессора.
- Ряд мировых компаний закрылись в России.
- США, Канада, страны ЕС и другие страны помогают Украине сдерживать агрессию России путем оказания предоставления финансовой помощи, амуниции и вооружения.
- Также добровольцы из разных стран непосредственно участвуют в боевых действиях в составе интернационального легиона.