У Зеленського пояснили, чому воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, що воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці, оскільки контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Також Рада може в будь-який момент скасувати воєнний стан.

Джерело: Веніславський під час телемарафону, якого цитує пресслужба "Слуги народу"

Пряма мова Веніславського: "З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює.

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Перехід у контрнаступ – це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо".

Деталі: Якщо менше ніж за три місяці вдасться звільнити Україну, то Рада просто скасує воєнний стан.

За його словами, є ще і юридична складова такого рішення. Коли президент вводить правовий режим воєнного стану, а парламент його затверджує, Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав та свобод, які запроваджуються в умовах воєнного стану.

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Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити термін дії воєнного стану та нові часові рамки проведення загальної мобілізації майже до кінця літа.