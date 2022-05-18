Воєнний стан і мобілізацію в Україні хочуть продовжити до кінця літа

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити термін дії воєнного стану та нові часові рамки проведення загальної мобілізації майже до кінця літа.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: У проєкті закону № 7389 про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану на 90 діб із 25 травня, тобто майже до кінця серпня 2022 року.

У проєкті закону № 7390 президент пропонує продовжити строк загальної мобілізації із 25 травня на ще 90 днів.

Текст проєктів законів про продовження дії воєнного стану та терміну загальної мобілізації отримали в ВР і направили на розгляд комітету.

Раніше Рада двічі з 24 лютого продовжувала дію воєнного стану на 30 днів.

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