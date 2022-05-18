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Воєнний стан і мобілізацію в Україні хочуть продовжити до кінця літа

Альона Мазуренко Середа, 18 травня 2022, 18:19
Воєнний стан і мобілізацію в Україні хочуть продовжити до кінця літа
Зеленський у Раді. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити термін дії воєнного стану та нові часові рамки проведення загальної мобілізації майже до кінця літа.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: У проєкті закону № 7389 про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану на 90 діб із 25 травня, тобто майже до кінця серпня 2022 року. 

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У проєкті закону № 7390 президент пропонує продовжити строк загальної мобілізації із 25 травня на ще 90 днів. 

Текст проєктів законів про продовження дії воєнного стану та терміну загальної мобілізації отримали в ВР і направили на розгляд комітету. 

 

Раніше Рада двічі з 24 лютого продовжувала дію воєнного стану на 30 днів.

ВІДЕО ДНЯ
 

Передісторія:

  • 24 лютого президент Володимир Зеленський ввів воєнний стан у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.  Потім дію воєнного стану в Україні продовжували двічі: з 26 березня ще на 30 діб – до 25 квітня і ще на 30 діб – до 25 травня.

Теми: Воєнний станмобілізаціяЗеленськийвійна
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