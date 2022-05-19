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У Зеленского объяснили, почему военное положение будет продлено сразу на 3 месяца

Роман ПетренкоЧетверг, 19 мая 2022, 10:07
вениславский, фото оп

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский пояснил, что военное положение будет продлено сразу на 3 месяца, поскольку контрнаступление требует больше времени, чем оборона. Также Рада может в любой момент упразднить военное положение.

Источник: Вениславский во время телемарафона, которого цитирует пресс-служба  "Слуги народа"

Прямая речь Вениславского: "С 24 февраля мы уже дважды продолжали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно контролируемых территориях.

Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому должны отдавать себе отчет, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем".

Детали: Если менее чем за три месяца удастся освободить Украину, то Рада просто отменит военное положение.

По его словам, есть еще и юридическая составляющая такого решения. Когда президент вводит правовой режим военного положения, а парламент утверждает, Украина должна информировать ООН об ограничениях конституционных прав и свобод, которые вводятся в условиях военного положения.

Напомним: Президент Владимир Зеленский предлагает продлить срок действия военного положения и новые временные рамки проведения общей мобилизации почти до конца лета.

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Темы: Военное положениевойнаРосcия
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