У Зеленского объяснили, почему военное положение будет продлено сразу на 3 месяца

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский пояснил, что военное положение будет продлено сразу на 3 месяца, поскольку контрнаступление требует больше времени, чем оборона. Также Рада может в любой момент упразднить военное положение.

Источник: Вениславский во время телемарафона, которого цитирует пресс-служба "Слуги народа"

Прямая речь Вениславского: "С 24 февраля мы уже дважды продолжали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно контролируемых территориях.

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Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому должны отдавать себе отчет, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем".

Детали: Если менее чем за три месяца удастся освободить Украину, то Рада просто отменит военное положение.

По его словам, есть еще и юридическая составляющая такого решения. Когда президент вводит правовой режим военного положения, а парламент утверждает, Украина должна информировать ООН об ограничениях конституционных прав и свобод, которые вводятся в условиях военного положения.

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Напомним: Президент Владимир Зеленский предлагает продлить срок действия военного положения и новые временные рамки проведения общей мобилизации почти до конца лета.