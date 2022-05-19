Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Зеленского объяснили, почему военное положение будет продлено сразу на 3 месяца

Роман ПетренкоЧетверг, 19 мая 2022, 10:07
У Зеленского объяснили, почему военное положение будет продлено сразу на 3 месяца
вениславский, фото оп

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский пояснил, что военное положение будет продлено сразу на 3 месяца, поскольку контрнаступление требует больше времени, чем оборона. Также Рада может в любой момент упразднить военное положение.

Источник: Вениславский во время телемарафона, которого цитирует пресс-служба  "Слуги народа"

Прямая речь Вениславского: "С 24 февраля мы уже дважды продолжали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно контролируемых территориях.

Реклама:

Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому должны отдавать себе отчет, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем".

Детали: Если менее чем за три месяца удастся освободить Украину, то Рада просто отменит военное положение.

По его словам, есть еще и юридическая составляющая такого решения. Когда президент вводит правовой режим военного положения, а парламент утверждает, Украина должна информировать ООН об ограничениях конституционных прав и свобод, которые вводятся в условиях военного положения.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Президент Владимир Зеленский предлагает продлить срок действия военного положения и новые временные рамки проведения общей мобилизации почти до конца лета.

Темы: Военное положениевойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
Военное положение
В Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
В Киеве разоблачена работница ВВК, которая получила от призывника 2 000 долларов
Последние новости
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
Все новости...
Реклама: