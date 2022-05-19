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Росіяни знову атакували Бахмут: з-під завалів діставали людей

Роман ПетренкоЧетвер, 19 травня 2022, 11:41
Росіяни знову атакували Бахмут: з-під завалів діставали людей
усі фото ОДА

Росіяни завдали чергового авіаудару по Бахмуту, снаряди влучили у п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю.

Джерело: глава Донецької ОДА Павло Кириленко

Деталі: У приватному будинку рятувальники витягнули з-під завалів 6 людей, їхній стан – задовільний.

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У п’ятиповерхівці знищено цілий під’їзд, але, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Кириленко вкотре просить тих, хто має змогу, покинути Донеччину – у регіоні немає безпечних місць.

Пряма мова Кириленка: "Росіяни продовжують стріляти по цивільних, але своєчасна евакуація дозволяє нам врятувати сотні життів. Із 73 тисяч мешканців Бахмута зараз у місті залишаються трошки більш як 20 тисяч – завдяки цьому нам вдається уникати тієї кількості жертв, на яку сподівається ворог".

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагадаємо: Внаслідок авіаудару РФ по Бахмуту Донецької області 17 травня загинуло 5 цивільних осіб, в тому числі дворічна дитина, 4 мешканців дістали поранень.

Теми: Донецька областьобстрілвійнаРосія
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