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Россияне снова атаковали Бахмут: из-под завалов доставали людей

Роман ПетренкоЧетверг, 19 мая 2022, 11:41
Россияне снова атаковали Бахмут: из-под завалов доставали людей
все фото ОДА

Россияне нанесли очередной авиаудар по Бахмуту, снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Детали: В частном доме спасатели вытащили из-под завалов 6 человек, их состояние – удовлетворительное.

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В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет.

Кириленко в очередной раз просит тех, кто имеет возможность покинуть Донбасс – в регионе нет безопасных мест.

Прямая речь Кириленко: "Россияне продолжают стрелять по гражданских, но своевременная эвакуация позволяет нам спасти сотни жизней. Из 73 тысяч жителей Бахмута сейчас в городе остаются чуть больше 20 тысяч – благодаря этому нам удается избегать того количества жертв, на которое надеется враг".

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Напомним: В результате авиаудара РФ по Бахмуту Донецкой области 17 мая погибли 5 гражданских лиц, в том числе двухлетний ребенок, 4 жителя получили ранения.

Темы: Донецкая областьобстрелвойнаРосcия
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