Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білорусь купила у Росії "Іскандери", Лукашенко хоче виготовляти ракети до них

Роман Петренко, Катерина ТищенкоЧетвер, 19 травня 2022, 19:05
Білорусь купила у Росії Іскандери, Лукашенко хоче виготовляти ракети до них

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче до кінця року виготовляти ракету типу "Іскандер", Білорусь уже купила в Росії потрібну кількість цих ракетних комплексів.

Джерело: Лукашенка, якого цитує його пресслужба, БЕЛТА, "Беларускі Гаюн"

Пряма мова Лукашенка: "З Путіним обговорювали проблему ракетобудування. Допоможуть нам довести до ладу нові ракети, які ми створюємо.

Реклама:

Ми значно просунулися, але з росіянами швидше створимо нормальну ракету – компетенцій у них більше. Ми й самі її зробимо, але для цього треба буде понад рік.

А якщо розумна людина прийде і підкаже, що ми не так робимо, то до кінця цього року отримаємо ракету типу "Іскандер". Дуже гарна зброя". 

Деталі: Лукашенко на зустрічі з губернатором Нижегородської області РФ Глібом Нікітіним також заявив, що Білорусь купила у Росії ракетні комплекси "Іскандер" та зенітні ракетні комплекси С-400.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Ми домовилися з Путіним. Ми купили у вас потрібну нам кількість цих "Іскандерів", С-400, озброїли нашу армію. Зараз це вже зовсім інша армія з таким озброєнням. Принаймні неприйнятний збиток ця зброя може завдати колосальний".

Більше деталей: Як уточнює проєкт "Беларускі Гаюн", С-400 та "Іскандери" перебувають на військовому аеродромі "Зябровка" (Гомельський район, Гомельська область, Білорусь).

На аеродромі базуються не менше 8 одиниць цих зенітно-ракетних комплексів, а також там розташовані ЗРПК "Панцир", кілька видів РЛС та інша військова техніка.

"Можливо, що ця техніка залишиться не одна, а разом із російським екіпажем, який продовжуватиме її оперувати", - зазначили у проєкті.

Нагадаємо: Російські ракети з "Іскандерів" летять з території Білорусі по Україні від початку війни.

Наприклад, на третій день вторгнення з Білорусі запустили ракету, якою вдарили в аеропорт Житомира.

Теми: ЛукашенкоБілорусьзброяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину, і відбілює Путіна
Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення "конфронтації"
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: