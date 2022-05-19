Білорусь купила у Росії "Іскандери", Лукашенко хоче виготовляти ракети до них

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче до кінця року виготовляти ракету типу "Іскандер", Білорусь уже купила в Росії потрібну кількість цих ракетних комплексів.

Джерело: Лукашенка, якого цитує його пресслужба, БЕЛТА, "Беларускі Гаюн"

Пряма мова Лукашенка: "З Путіним обговорювали проблему ракетобудування. Допоможуть нам довести до ладу нові ракети, які ми створюємо.

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Ми значно просунулися, але з росіянами швидше створимо нормальну ракету – компетенцій у них більше. Ми й самі її зробимо, але для цього треба буде понад рік.

А якщо розумна людина прийде і підкаже, що ми не так робимо, то до кінця цього року отримаємо ракету типу "Іскандер". Дуже гарна зброя".

Деталі: Лукашенко на зустрічі з губернатором Нижегородської області РФ Глібом Нікітіним також заявив, що Білорусь купила у Росії ракетні комплекси "Іскандер" та зенітні ракетні комплекси С-400.

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Пряма мова: "Ми домовилися з Путіним. Ми купили у вас потрібну нам кількість цих "Іскандерів", С-400, озброїли нашу армію. Зараз це вже зовсім інша армія з таким озброєнням. Принаймні неприйнятний збиток ця зброя може завдати колосальний".

Більше деталей: Як уточнює проєкт "Беларускі Гаюн", С-400 та "Іскандери" перебувають на військовому аеродромі "Зябровка" (Гомельський район, Гомельська область, Білорусь).

На аеродромі базуються не менше 8 одиниць цих зенітно-ракетних комплексів, а також там розташовані ЗРПК "Панцир", кілька видів РЛС та інша військова техніка.

"Можливо, що ця техніка залишиться не одна, а разом із російським екіпажем, який продовжуватиме її оперувати", - зазначили у проєкті.

Нагадаємо: Російські ракети з "Іскандерів" летять з території Білорусі по Україні від початку війни.

Наприклад, на третій день вторгнення з Білорусі запустили ракету, якою вдарили в аеропорт Житомира.