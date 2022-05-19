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Беларусь купила у России "Искандеры", Лукашенко хочет производить ракеты к ним

Роман Петренко, Катерина ТищенкоЧетверг, 19 мая 2022, 19:05
Беларусь купила у России Искандеры, Лукашенко хочет производить ракеты к ним

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет до конца года производить ракету типа "Искандер", Беларусь уже купила у России нужное количество этих ракетных комплексов.

Источник: Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба, БЕЛТА, "Беларускі Гаюн"

Прямая речь Лукашенко: "С Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем.

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Мы значительно продвинулись, но с россиянами быстрее создадим нормальную ракету - компетенций у них побольше. Мы и сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года.

А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то мы к концу этого года получим ракету типа "Искандер". Очень хорошее оружие".

Детали: Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области РФ Глебом Никитиным также заявил, что Беларусь купила у России ракетные комплексы "Искандер" и зенитные ракетные комплексы С-400.

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Прямая речь: "Мы договорились с Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих "Искандеров", С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальный".

Больше деталей: Как уточняет проект "Беларускі Гаюн", С-400 и "Искандеры" находятся на военном аэродроме "Зябровка" (Гомельский район, Гомельская область, Беларусь).

На аэродроме базируются не меньше 8-и единиц этих зенитно ракетных комплексов, а также там находятся ЗРПК "Панцирь", несколько видов РЛС и другая военная техника.

"Возможно, что эта техника останется не одна, а вместе и с российским экипажем, который будет продолжать её оперировать", - отметили в проекте.

Напомним: Российские ракеты из "Искандеров" летят с территории Беларуси по Украине с начала войны.

К примеру, на третий день вторжения из Беларуси запустили ракету, которой ударили в аэропорт Житомира.

Темы: ЛукашенкоБеларусьоружиеРосcия
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