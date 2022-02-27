З Білорусі вдарили ракетою по аеропорту Житомира

Увечері 27 лютого з Білорусі запустили ракету, якою вдарили в аеропорт Житомира.

Джерело: Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram

Деталі: Держслужба повідомила, що по аеропорту у Житомирі нанесли ракетний удар з боку Білорусі.

За словами радника глави МВС, запускали ракету Іскандером.

Він вважає, що під загрозою Волинська, Рівненська та Житомирська області.

Довідково: Іскандер – оперативно-тактичний ракетний комплекс з дальністю бою до 500 кілометрів.

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