Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

З Білорусі вдарили ракетою по аеропорту Житомира

Роман ПетренкоНеділя, 27 лютого 2022, 20:10

Увечері 27 лютого з Білорусі запустили ракету, якою вдарили в аеропорт Житомира.

Джерело: Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram

Деталі: Держслужба повідомила, що по аеропорту у Житомирі нанесли ракетний удар з боку Білорусі.

За словами радника глави МВС, запускали ракету Іскандером.

Він вважає, що під загрозою Волинська, Рівненська та Житомирська області.

Довідково: Іскандер – оперативно-тактичний ракетний комплекс з дальністю бою до 500 кілометрів.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Що було раніше:

  • Офіс президента повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, й вони домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні, в районі річки Прип'ять.
  • Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов. Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
  • Перед цим Лукашенко пригрозив Україні "спецоперацією із захисту своїх громадян".
  • Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський повідомив, що перемовини української делегації з росіянами почнуться за декілька годин, оскільки команда добиратиметься до кордону з Білоруссю більше часу, ніж очікувалося.

powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

фото, відеоВорожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

Німеччина схвалила поставку Україні 2700 зенітних ракет "Стріла"

Усі новини...
Останні новини
12:22
Зеленський: Ми нічого не віддали, Путін і в бункері не сховається від Бога
12:16
Власники "Альфа-банку" Фрідман та Авен передадуть свої частки погодженим НБУ українцям
12:13
Лукашенко натякає, що війська Білорусі не підуть в Україну
12:02
На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ
12:02
Перемовини: росіяни вигадали три частини вимог
11:55
Дерипаска: Залізна завіса вже опустилася. Криза буде втричі гірша, ніж у 1998 році
11:44
Російський десант на підході до Одеси – джерела
11:43
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбив місто
11:35
Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
11:32
ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
Усі новини...