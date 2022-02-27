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З Білорусі вдарили ракетою по аеропорту Житомира

Роман ПетренкоНеділя, 27 лютого 2022, 19:10
З Білорусі вдарили ракетою по аеропорту Житомира

Увечері 27 лютого з Білорусі запустили ракету, якою вдарили в аеропорт Житомира.

Джерело: Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram

Деталі: Держслужба повідомила, що по аеропорту у Житомирі нанесли ракетний удар з боку Білорусі.

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За словами радника глави МВС, запускали ракету Іскандером.

Він вважає, що під загрозою Волинська, Рівненська та Житомирська області.

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Довідково: Іскандер – оперативно-тактичний ракетний комплекс з дальністю бою до 500 кілометрів.

Що було раніше:

  • Офіс президента повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, й вони домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні, в районі річки Прип'ять.
  • Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов. Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
  • Перед цим Лукашенко пригрозив Україні "спецоперацією із захисту своїх громадян".
  • Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський повідомив, що перемовини української делегації з росіянами почнуться за декілька годин, оскільки команда добиратиметься до кордону з Білоруссю більше часу, ніж очікувалося.

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