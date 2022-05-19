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СБУ затримала брата Царьова на спробі організувати диверсії

Роман ПетренкоЧетвер, 19 травня 2022, 14:00
царьов, фото тасс

За даними української спецслужби, цей родич колишнього народного депутата-зрадника, ініціатора "Новоросії" і поплічника президента-втікача Януковича Олега Царьова намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.

Джерело: СБУ

Деталі: Після повномасштабного вторгнення він був упевнений у швидкій перемозі РФ, чекав на окупацію регіону та на обіцяну йому посаду. А саме – крісло голови Дніпропетровської ОДА.

Коли сподівання на безперешкодний прихід росіян не виправдалися, він почав отримувати вказівки від своїх кураторів. Зокрема, його завданням було дестабілізувати ситуацію у регіоні шляхом проведення серії вибухів на об’єктах транспортної та критичної інфраструктури.

Співробітники СБУ встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності та запобігли наслідкам.

Під час обшуків виявили у схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення диверсій, банківські картки та паспорти громадянина РФ.

За даними слідства, брат Царьова мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності. При цьому він "не розділяв суспільних настроїв і бажав повернення президента, якого він знав особисто, і при якому його родич був впливовою особою".

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Всі ці роки він вів тихий і непримітний спосіб життя, і підтримував активний зв’язок з братом, який переховувався на території РФ.

Наразі фігуранту оголошено про підозру за статтею "диверсія".

Теми: СБУдиверсантиЦарьоввійна
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