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СБУ задержала брата Царева на попытке организовать диверсию

Роман ПетренкоЧетверг, 19 мая 2022, 14:00
СБУ задержала брата Царева на попытке организовать диверсию
царев, фото тасс

По данным украинской спецслужбы, этот родственник бывшего народного депутата-изменника, инициатора "Новороссии" и приспешника президента-беглеца Януковича Олега Царева пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.

Источник: СБУ

Детали: После полномасштабного вторжения он был уверен в скорой победе РФ, ожидал оккупацию региона и обещанную ему должность. А именно – кресло главы Днепропетровской ОГА.

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Когда надежды на беспрепятственный приход россиян не оправдались, он стал получать указания от своих кураторов. В частности, его задачей было дестабилизировать ситуацию в регионе за счет проведения серии взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры.

Сотрудники СБУ установили за ним контроль еще на первичном этапе подрывной деятельности и предотвратили последствия.

В ходе обысков обнаружили в схроне оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения диверсий, банковские карты и паспорта гражданина РФ.

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По данным следствия, брат Царева проживал в Днепре со времен Революции Достоинства. При этом он "не разделял общественные настроения и желал возвращения президента, которого он знал лично, и при котором его родственник был влиятельным лицом".

Все эти годы он вел тихий и неприметный образ жизни, и поддерживал активную связь со скрывавшимся на территории РФ братом.

Сейчас фигуранту объявлено подозрение по статье "диверсия".

Темы: СБУдиверсантыЦареввойна
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