У Запоріжжі скоротили комендантську годину

За ініціативою ОВА у Запоріжжі з 20 травня на годину зменшують тривалість комендантської години.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: З 20 травня комендантська година починатиметься о 22:00 і триватиме до 5:00 ранку.

Міськрада займеться питанням щодо роботи вуличного освітлення до початку комендантської години, а також продовження роботи громадського транспорту та закладів громадського харчування і обслуговування населення.

Раніше комендантська година починалася о 21:00.

Нагадаємо: Із 18 травня комендантська година на Сумщині також триватиме з 22 до 5 години.