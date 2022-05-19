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У Запоріжжі скоротили комендантську годину

Роман ПетренкоЧетвер, 19 травня 2022, 14:35
У Запоріжжі скоротили комендантську годину

За ініціативою ОВА у Запоріжжі з 20 травня на годину зменшують тривалість комендантської години.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: З 20 травня комендантська година починатиметься о 22:00 і триватиме до 5:00 ранку.

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Міськрада займеться питанням щодо роботи вуличного освітлення до початку комендантської години, а також продовження роботи громадського транспорту та закладів громадського харчування і обслуговування населення.

Раніше комендантська година починалася о 21:00.

Нагадаємо: Із 18 травня комендантська година на Сумщині також триватиме з 22 до 5 години.

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Теми: ЗапоріжжявійнаРосія
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