У Запоріжжі скоротили комендантську годину
Четвер, 19 травня 2022, 14:35
За ініціативою ОВА у Запоріжжі з 20 травня на годину зменшують тривалість комендантської години.
Джерело: Запорізька ОВА
Деталі: З 20 травня комендантська година починатиметься о 22:00 і триватиме до 5:00 ранку.
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Міськрада займеться питанням щодо роботи вуличного освітлення до початку комендантської години, а також продовження роботи громадського транспорту та закладів громадського харчування і обслуговування населення.
Раніше комендантська година починалася о 21:00.
Нагадаємо: Із 18 травня комендантська година на Сумщині також триватиме з 22 до 5 години.
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