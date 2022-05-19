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В Запорожье сократили комендантский час

Роман ПетренкоЧетверг, 19 мая 2022, 14:35

По инициативе ОВА в Запорожье с 20 мая час уменьшили длительность комендантского часа.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: С 20 мая комендантский час будет начинаться в 22:00 и продлится до 5:00 утра.

Горсовет займется вопросом работы уличного освещения до начала комендантского часа, а также продолжения работы общественного транспорта и заведений общественного питания и обслуживания населения.

Ранее комендантский час начинался в 21:00.

Напомним: С 18 мая комендантский час в Сумской области также будет длиться с 22 до 5 часов.

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Темы: ЗапорожьевойнаРосcия
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