В Запорожье сократили комендантский час
Четверг, 19 мая 2022, 14:35
По инициативе ОВА в Запорожье с 20 мая час уменьшили длительность комендантского часа.
Источник: Запорожская ОВА
Детали: С 20 мая комендантский час будет начинаться в 22:00 и продлится до 5:00 утра.
Горсовет займется вопросом работы уличного освещения до начала комендантского часа, а также продолжения работы общественного транспорта и заведений общественного питания и обслуживания населения.
Ранее комендантский час начинался в 21:00.
Напомним: С 18 мая комендантский час в Сумской области также будет длиться с 22 до 5 часов.
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