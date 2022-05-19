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Танкове кладовище: військові показали наслідки провальної переправи росіян через Сіверський Донець

Роман ПетренкоЧетвер, 19 травня 2022, 15:01
Танкове кладовище: військові показали наслідки провальної переправи росіян через Сіверський Донець
скріншот

У мережі з’явилося відео місця, де українська армія розбила росіян при спробі переправи через річку Сіверський Донець на Луганщині 11 травня, коли окупанти втратили понад 80 одиниць техніки.

Джерело: ютуб-канал Ukrainian Witness

Деталі: З 5 по 12 травня окупанти хотіли перейти річку Сіверський Донець, задіявши танковий полк.

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На відео видно, що залишилося від російських танків. На деяких – білі написи ZOV, на інших буква O.

Форсування Сіверського Донцю російськими військами припинилося 13 травня.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: При спробі переправи через річку Сіверський Донець 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади із направлених туди 550-ти (тобто  88%), також понад 80 одиниць техніки РФ було пошкоджено.

Теми: Луганська областьвійнаРосія
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