Танкове кладовище: військові показали наслідки провальної переправи росіян через Сіверський Донець

У мережі з’явилося відео місця, де українська армія розбила росіян при спробі переправи через річку Сіверський Донець на Луганщині 11 травня, коли окупанти втратили понад 80 одиниць техніки.

Джерело: ютуб-канал Ukrainian Witness

Деталі: З 5 по 12 травня окупанти хотіли перейти річку Сіверський Донець, задіявши танковий полк.

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На відео видно, що залишилося від російських танків. На деяких – білі написи ZOV, на інших буква O.

Форсування Сіверського Донцю російськими військами припинилося 13 травня.

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Передісторія: При спробі переправи через річку Сіверський Донець 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади із направлених туди 550-ти (тобто 88%), також понад 80 одиниць техніки РФ було пошкоджено.