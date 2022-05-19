Танковое кладбище: показали последствия провальной переправы россиян через Северский Донец

В сети появилось видео места, где украинская армия разбила россиян при попытке переправы через реку Северский Донец в Луганской области 11 мая, когда оккупанты потеряли более 80 единиц техники.

Источник: ютуб-канал Ukrainian Witness

Детали: С 5 по 12 мая оккупанты хотели перейти реку Северский Донец, задействовав танковый полк.

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На видео видно, что осталось от российских танков. На некоторых – белые надписи ZOV, на других – буква O.

Форсирование Северского Донца российскими войсками прекратилось 13 мая.

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Предыстория: При попытке переправы через реку Северский Донец 11 мая российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады из направленных туда 550 (то есть 88%), также более 80 единиц техники РФ были повреждены.