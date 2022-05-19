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НАТО не планує розміщати ядерну зброю чи бази у Фінляндії – прем’єрка

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 15:56

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін запевнила у відсутності у НАТО бажання розміщувати на території її країни ядерну зброю чи бази.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Corriere della Sera.

"Це не поточні дебати, це питання не є частиною переговорів. Це національні рішення. Ніхто до нас не прийде нав’язувати нам ядерну зброю чи постійні бази, якщо ми цього не хочемо. Тому я вважаю, що це питання не стоїть на порядку денному. Мені не здається, що є навіть зацікавленість у розміщенні ядерної зброї чи відкритті баз НАТО у Фінляндії" - заявила Марін.

Раніше президент РФ Владімір Путін заявив, що у Росії немає проблем зі Швецією і Фінляндією, і їх вступ до НАТО не створює безпосередньої загрози.

"Але розширення військової інфраструктури на цю територію викличе нашу реакцію у відповідь, якою вона буде - вирішимо виходячи з того, які загрози нам будуть створюватися", - додав він.

Фінляндія та Швеція офіційно подали заявку на вступ до НАТО в середу,  але зіткнулися з запереченнями з боку Туреччини щодо процесу вступу, який спочатку очікувався відносно швидко.

Санна Марін під час візиту в Рим для зустрічі зі своїм італійським колегою Маріо Драгі сказала, що вважає, що це питання можна вирішити шляхом діалогу.

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"Я думаю, що на цьому етапі важливо зберігати спокій, вести дискусії з Туреччиною та всіма іншими країнами-членами, відповідаючи на питання, які можуть існувати, і виправляючи будь-які непорозуміння", – сказала прем’єрка.

Теми: НАТОФінляндіяядерна зброя
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