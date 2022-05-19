Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

НАТО не планує розміщати ядерну зброю чи бази у Фінляндії – прем’єрка

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 15:56

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін запевнила у відсутності у НАТО бажання розміщувати на території її країни ядерну зброю чи бази.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Corriere della Sera.

"Це не поточні дебати, це питання не є частиною переговорів. Це національні рішення. Ніхто до нас не прийде нав’язувати нам ядерну зброю чи постійні бази, якщо ми цього не хочемо. Тому я вважаю, що це питання не стоїть на порядку денному. Мені не здається, що є навіть зацікавленість у розміщенні ядерної зброї чи відкритті баз НАТО у Фінляндії" - заявила Марін.

Реклама:

Раніше президент РФ Владімір Путін заявив, що у Росії немає проблем зі Швецією і Фінляндією, і їх вступ до НАТО не створює безпосередньої загрози.

"Але розширення військової інфраструктури на цю територію викличе нашу реакцію у відповідь, якою вона буде - вирішимо виходячи з того, які загрози нам будуть створюватися", - додав він.

Фінляндія та Швеція офіційно подали заявку на вступ до НАТО в середу,  але зіткнулися з запереченнями з боку Туреччини щодо процесу вступу, який спочатку очікувався відносно швидко.

ВІДЕО ДНЯ

Санна Марін під час візиту в Рим для зустрічі зі своїм італійським колегою Маріо Драгі сказала, що вважає, що це питання можна вирішити шляхом діалогу.

"Я думаю, що на цьому етапі важливо зберігати спокій, вести дискусії з Туреччиною та всіма іншими країнами-членами, відповідаючи на питання, які можуть існувати, і виправляючи будь-які непорозуміння", – сказала прем’єрка.

Теми: НАТОФінляндіяядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
НАТО
Резніков: Стандарти НАТО – не головне для прийняття до Альянсу
В Угорщині пропонують дати "гарантії безпеки" РФ і не брати Україну в НАТО
В Латвії розпочинаються навчання НАТО з планування операцій
Останні новини
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: