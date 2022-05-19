НАТО не планирует размещать ядерное оружие или базы в Финляндии – премьер

Премьер Финляндии Санна Марин заверила в отсутствии у НАТО желания размещать на территории страны ядерное оружие или базы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала в интервью Corriere della Sera.

"Это не текущие дебаты, это вопрос не часть переговоров. Это национальные решения. Никто к нам не придется навязывать нам ядерное оружие или постоянные базы, если мы этого не хотим. Поэтому я считаю, что этот вопрос не стоит на повестке дня. Мне не кажется, что есть даже заинтересованность в размещении ядерного оружия или открытии баз НАТО в Финляндии", - заявила Марин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет проблем со Швецией и Финляндией и их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы.

"Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет нашу ответную реакцию, какой она будет - решим исходя из того, какие угрозы нам будут создаваться", - добавил он.

Финляндия и Швеция официально подали заявку на вступление в НАТО в среду, но столкнулись с возражениями со стороны Турции по процессу вступления, который сначала ожидался относительно быстрым.

Санна Марин во время визита в Рим для встречи со своим итальянским коллегой Марио Драги сказала, что считает, что этот вопрос можно решить путем диалога.

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"Я думаю, что на этом этапе важно сохранять спокойствие, вести дискуссии с Турцией и всеми другими странами-членами, отвечая на вопросы, которые могут существовать, и исправляя какие-либо недоразумения", – сказала премьер.