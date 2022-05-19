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Луганщина: у Сєвєродонецьку обстрілюють будинки, 12 загиблих, понад 40 поранених

Катерина ТищенкоЧетвер, 19 травня 2022, 18:05
Сєвєродонецьк, фото з Telegram Гайдая

Внаслідок російських обстрілів у Сєвєродонецьку на Луганщині у четвер, за попередніми даними, 12 мешканців загинули і більше 40 поранено.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Дослівно: "Орки від самого ранку почали хаотично розстрілювати обласний центр з важкого озброєння. Обстріли тривають і зараз. Здебільшого – цілеспрямовані влучання саме по житловим будинкам".

"Зараз маємо 12 вбитих та більше 40 сєвєродончан, які отримали поранення, їм надають медичну допомогу".

Деталі: Гайдай зазначив, що дані щодо загиблих та постраждалих ще уточнюються, адже обстежити територію під обстрілами неможливо.

Що передувало: Раніше Гайдай розповів, що 19 травня з Сєвєродонецька під обстрілами змогли вивезти 37 людей.

Теми: Луганська областьвійна
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